AC Milan Pertahankan Luka Modric Semusim Lagi

jateng.jpnn.com, MILAN - AC Milan resmi memperpanjang kontrak gelandang veteran Luka Modric hingga 30 Juni 2027.

Kepastian tersebut diumumkan Rossoneri melalui laman resmi klub pada Kamis (23/7). Modric mendapat tambahan kontrak selama satu musim setelah tampil impresif pada musim pertamanya di San Siro.

"AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Luka Modric telah menandatangani kontrak baru untuk satu musim lagi hingga 30 Juni 2027," tulis Milan dalam pernyataan resminya.

Modric yang kini berusia 40 tahun bergabung dengan Milan pada musim lalu usai mengakhiri kebersamaannya dengan Real Madrid.

Sepanjang musim debutnya bersama Rossoneri, peraih Ballon d'Or 2018 itu mencatatkan 37 penampilan dan menyumbang dua gol di semua kompetisi.

Milan menilai pengalaman dan kualitas Modric masih menjadi aset penting bagi tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Dia membawa pengalaman dan kualitasnya untuk tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan kerendahan hati serta semangat yang luar biasa," tulis Milan.

Sebelum berseragam Rossoneri, Modric menikmati masa keemasan bersama Real Madrid. Selama membela Los Blancos, dia mempersembahkan 28 trofi bergengsi, termasuk enam gelar Liga Champions.