Timnas Indonesia Fokus Bangun Identitas Permainan

jateng.jpnn.com - Timnas Indonesia tidak ingin terlena menghadapi Kamboja pada laga pembuka Grup A ASEAN Hyundai Cup (Piala AFF) 2026.

Pelatih kepala John Herdman menilai calon lawannya memiliki organisasi permainan yang rapi dan disiplin sehingga patut diwaspadai.

Herdman mengatakan Kamboja memang kalah 1-2 dari Singapura pada pertandingan pertama. Namun, hasil tersebut tidak mengubah penilaiannya terhadap kekuatan tim berjuluk Angkor Warriors itu.

"Kami melihat Kamboja bermain. Mereka adalah tim yang terorganisasi dan sangat disiplin. Mereka akan menjadi lawan yang sulit," kata Herdman dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (27/7).

Meski mewaspadai lawan, pelatih asal Kanada itu menegaskan fokus utama Timnas Indonesia adalah membangun identitas permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan di Bali.

Menurut Herdman, pertandingan melawan Kamboja menjadi momentum bagi skuad Garuda untuk memperkuat chemistry antarpemain, koneksi di lapangan, serta menjalankan taktik yang telah disusun.

"Fokus kami adalah identitas taktik kami, koneksi kami, chemistry kami, semangat kami. Jika kami menampilkan permainan terbaik, saya yakin kami akan baik-baik saja," ujarnya.

Herdman juga mengakui Kamboja memiliki keuntungan karena sudah menjalani satu pertandingan sehingga lebih siap dari sisi ritme permainan.