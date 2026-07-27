Adhyaksa FC Berganti Nama

jateng.jpnn.com, PALAS - Adhyaksa FC resmi mengubah identitas klub menjadi Isen Mulang FC. Pergantian nama tersebut telah disepakati dan diajukan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk disahkan dalam Kongres PSSI pada Agustus 2026.

Presiden Klub Adhyaksa FC Eko Setyawan mengatakan keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan panjang serta mempertimbangkan masukan dari sejumlah tokoh di Kalimantan Tengah.

Menurut Eko, nama Isen Mulang dipilih karena memiliki makna yang kuat sebagai identitas daerah.

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"Nama Isen Mulang FC tepat untuk membangun identitas sepak bola Kalimantan Tengah," kata Eko dalam keterangannya, Sabtu (26/7).

Dalam bahasa daerah Kalimantan Tengah, Isen Mulang berarti pantang menyerah. Filosofi tersebut diharapkan menjadi semangat baru bagi klub yang akan bermarkas di Palangka Raya itu.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut positif perubahan nama tersebut. Dia menilai identitas baru akan membuat klub lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjadi kebanggaan warga Kalimantan Tengah.

"Dan bisa memantik semangat para pesepakbola lokal," ujar Agustiar.

Sementara itu, Isen Mulang FC terus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League 2026/2027 yang dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September mendatang.