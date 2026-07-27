Shin Tae-yong Disanksi KFA, Persija Jakarta Tetap Beri Kepercayaan

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memastikan tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatih kepala Shin Tae-yong meski dijatuhi sanksi disiplin oleh Korea Football Association (KFA).

Shin dikenai larangan beraktivitas di sepak bola Korea Selatan selama satu tahun setelah dinyatakan melakukan kekerasan fisik terhadap bek Ulsan HD Jung Seung-hyun saat masih menangani klub tersebut pada 2025.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menegaskan sanksi tersebut tidak mengubah komitmen klub terhadap pelatih asal Korea Selatan itu.

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"Kami memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk terus menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala Persija. Seluruh elemen tim saat ini tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala Presiden 2026 dan Super League 2026/2027," kata Prapanca dalam keterangan resmi, Minggu (27/7).

Dia berharap situasi yang tengah dihadapi Shin tidak mengganggu persiapan tim menyongsong musim baru.

"Kami berharap seluruh elemen tim tidak terpengaruh dengan situasi saat ini dan tetap berorientasi pada peningkatan performa tim," ujarnya.

Persija juga menyatakan menghormati keputusan KFA. Namun, manajemen tetap memberikan kepercayaan kepada Shin untuk melanjutkan pekerjaannya membangun skuad Macan Kemayoran.

Sanksi dari KFA hanya berlaku di bawah yurisdiksi sepak bola Korea Selatan sehingga Shin masih dapat menjalankan aktivitas kepelatihan di luar negeri, termasuk bersama Persija di Indonesia.