Enggan Tinggalkan Liverpool, Chiesa Optimistis Rebut Hati Andoni Iraola

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Penyerang Italia Federico Chiesa menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Liverpool dan memperjuangkan tempat di skuad utama pada musim 2026/2027 di bawah pelatih anyar Andoni Iraola.

Pernyataan itu disampaikan Chiesa setelah mencetak satu gol dalam kemenangan 4-2 Liverpool atas Sunderland pada laga pramusim di Nashville, Minggu (27/7).

"Saat ini saya bahagia di Liverpool. Saya mencintai klub ini, para suporternya, semuanya. Saya akan melakukan yang terbaik agar mendapat kesempatan bermain di sini. Untuk sekarang, satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah Liverpool," kata Chiesa, dikutip dari The Athletic.

Menurut Chiesa, kedatangan Iraola menjadi awal baru dalam perjalanannya bersama The Reds. Dia ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuktikan kualitasnya setelah minim menit bermain dalam dua musim terakhir.

"Ini adalah babak baru. Kami punya pelatih baru dan saya harus fokus pada hal itu. Musim lalu saya juga merasa siap memainkan peran yang lebih besar, tetapi keputusan tetap berada di tangan pelatih," ujarnya.

Pemain berusia 28 tahun itu bergabung dari Juventus pada Agustus 2024 dengan nilai transfer 12,5 juta poundsterling. Namun, selama dilatih Arne Slot, Chiesa kesulitan menembus tim inti dan hanya sembilan kali menjadi starter di semua kompetisi.

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Hingga kini, Chiesa mengaku belum berdiskusi secara khusus dengan Iraola mengenai perannya musim ini. Meski begitu, dia siap dimainkan di berbagai posisi, termasuk sebagai penyerang tengah.

"Hari ini dia memainkan saya sebagai penyerang tengah. Sepanjang karier saya lebih sering bermain sebagai winger, tetapi saya juga senang jika dipercaya sebagai striker," ucapnya.