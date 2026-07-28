Andrea Pirlo Gagal Latih Italia, Paolo Maldini dan Leonardo Langsung Mundur

jateng.jpnn.com, ITALIA - Paolo Maldini dan Leonardo resmi mengundurkan diri dari jabatan direktur teknis dan penasihat Federasi Sepak Bola Italia (FIGC). Keputusan itu diambil setelah Andrea Pirlo dipastikan gagal menjadi pelatih kepala Timnas Italia.

Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Selasa (28/7), Maldini dan Leonardo memutuskan meninggalkan proyek tersebut hanya 10 hari setelah bergabung dengan FIGC untuk membantu membenahi prestasi Gli Azzurri.

Keduanya disebut kecewa setelah Presiden FIGC Giovanni Malago menolak pencalonan Pirlo sebagai pelatih tim nasional.

Penolakan itu dikabarkan berkaitan dengan hubungan komersial Pirlo dengan sejumlah merek asal Rusia, termasuk perusahaan taruhan Fonbet.

Maldini dan Leonardo disebut hanya menginginkan Pirlo sebagai pelatih Italia. Setelah usulan tersebut ditolak, keduanya langsung memilih mundur dari jabatan masing-masing.

Sebelumnya, nama Pirlo sempat masuk dalam daftar kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Peluang mantan gelandang AC Milan dan Juventus itu menguat setelah Pep Guardiola menolak tawaran melatih juara Piala Eropa 2020 tersebut.

Namun, peluang itu akhirnya tertutup akibat kontroversi kerja sama komersialnya dengan Fonbet. Status Pirlo sebagai duta global perusahaan tersebut memicu kritik dari sejumlah pejabat FIGC dan anggota parlemen Italia.

Melalui unggahan di Instagram pada Senin (27/7), Pirlo mengungkapkan dirinya telah diberi tahu bahwa tidak lagi menjadi kandidat pelatih Timnas Italia.