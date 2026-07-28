John Herdman Senang Timnas Indonesia Mulai Bermain Sesuai Identitas

jateng.jpnn.com, BOGOR - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku puas melihat identitas permainan skuad Garuda mulai terbentuk setelah membungkam Kamboja dengan skor telak 5-1 pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Senin (27/7) malam.

Menurut Herdman, kemenangan tersebut bukan sekadar soal skor, tetapi juga keberhasilan tim menerapkan konsep permainan yang telah dibangun selama tiga pekan terakhir.

"Hari ini tentang menerapkan identitas taktik kami dan membawa hasil kerja selama tiga pekan terakhir ke pertandingan. Saya senang dengan penampilan pemain, usaha mereka, dan hasil yang diraih," kata Herdman dalam konferensi pers seusai pertandingan.

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Pelatih asal Kanada itu memuji semangat juang para pemain yang dinilainya tampil kompak sepanjang laga.

"Ada kesatuan dalam tim. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan terlihat menikmati pertandingan," ujarnya.

Meski meraih kemenangan meyakinkan, Herdman menegaskan timnya tidak ingin larut dalam euforia karena masih harus menghadapi Timor Leste pada pertandingan berikutnya di Chonburi, Thailand.

"Kami akan merayakan sedikit malam ini, tetapi setelah itu kembali fokus ke pertandingan berikutnya. Setiap pertandingan berbeda dan kami harus siap menghadapi tantangan selanjutnya," katanya.

Herdman juga menjelaskan alasan melakukan sejumlah pergantian pemain pada babak kedua. Menurut dia, rotasi menjadi bagian dari strategi menjaga kebugaran skuad di tengah padatnya jadwal turnamen.