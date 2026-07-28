Timnas Indonesia Seharusnya Bisa Cetak Tujuh atau Delapan Gol

jateng.jpnn.com, BOGOR - Gelandang Timnas Indonesia Marc Klok menilai kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada laga Grup A Piala AFF 2026 belum mencerminkan potensi terbaik skuad Garuda.

Menurut pemain Persib Bandung itu, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki cukup banyak peluang untuk mencetak gol lebih banyak.

"Saya pikir kalau kami kritik, kami bisa cetak lebih. Hari ini mungkin tujuh, delapan, tapi oke, untuk tiga poin pertama, match pertama cukup puas," kata Klok kepada wartawan di mixed zone Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7).

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Meski merasa timnya masih bisa tampil lebih tajam, Klok tetap mengapresiasi performa rekan-rekannya pada laga pembuka turnamen.

"Saya bangga, saya percaya juga dengan tim ini. Kita punya banyak pemain yang hebat, pelatih hebat, jadi chemistry juga cukup, cukup bagus," ujarnya.

Klok juga memberikan pujian kepada penyerang muda Mitchell Baker yang tampil gemilang dengan mencetak hattrick pada laga debutnya bersama Timnas Indonesia.

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Tiga gol Baker tercipta pada menit keenam, ke-15, dan ke-56. Sementara dua gol lainnya disumbangkan Sandy Walsh pada menit ke-24 serta Jens Raven pada menit ke-87.

Menurut Klok, kehadiran Baker yang memiliki postur 1,97 meter memberikan dimensi baru bagi lini depan Garuda.