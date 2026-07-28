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Alasan Patricio Matricardi Mau Bertahan di Persib Bandung

Selasa, 28 Juli 2026 – 19:22 WIB
Alasan Patricio Matricardi Mau Bertahan di Persib Bandung - JPNN.com Jateng
Bek Persib Bandung Patricio Matricardi. Foto: Persib.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memperpanjang kontrak bek tengah Patricio Matricardi hingga 2028.

Matricardi mengatakan keputusan tersebut diambil bukan tanpa pertimbangan dan kenyamanan bersama Persib Bandung menjadi salah satu alasannya.

"Selain menikmati atmosfer sepak bola bersama Persib Bandung, keluarga sata merasa betah tinggal di sini sehingga semakin menguatkan keyakinan kami untuk tetap menjadi bagian dari skuad Persib," ujarnya, Selasa (28/7).

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Dia juga masih memiliki ambisi besar bersama Persib Bandung, khusunya untuk membawa Maung Bandung untuk lebih berprestasi di level Asia.

Pasalnya, dia ingin melangkah lebih jauh pada kompetisi antarklub Asia musim ini, setelah langkah Persib Bandung sebelumnya terhenti di babak 16 besar.

"Tentu saja, kami semua ingin melangkah lebih jauh di level Asia musim ini. Tantangannya akan besar di musim ini, tapi jika semua melakukannya bersama-sama, saya pikir kami bisa melakukannya," kata Matricardi.

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Patricio Matricardi didatangkan pada awal musim 2025/2026 dan langsung menjadi salah satu andalan di lini belakang Persib Bandung lewat 40 penampilan di semua kompetisi, baik di Super League maupun AFC Champions League Two, sekaligus ikut mengantarkan Pangeran Biru meraih gelar juara liga. (antara/jpnn)

Persib Bandung memperpanjang kontrak bek tengah Patricio Matricardi hingga 2028.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

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TAGS   persib bandung patricio matricardi liga 1 indonesia persib

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