Teka-Teki Siapa yang Jadi Pelatih Timnas Italia Terjawab

jateng.jpnn.com, ITALIA - Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) resmi menunjuk Roberto Mancini untuk menjadi pelatih anyar Timnas Italia.

Mancini ditunjuk untuk menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Gennaro Gattuso.

"Roberto Mancini adalah pelatih baru dari Tim Nasional," tulis akun X resmi Timnas Italia @Azzurri, Rabu (29/7).

Sebelumnya, Gli Azzuri (julukan timnas Italia) santer diisukan akan dilatih oleh Andrea Pirlo.

Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat.

Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih gaek Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini.

Roberto Mancini bukan sosok asing di Timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzuri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

Ketika menjadi juru taktik Timnas Italia, Mancini mampu mempersembahkan gelar Euro 2020 dengan mengalahkan Timnas Inggris di final lewat tendangan adu penalti.