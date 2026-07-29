Igor Tolic Senang dengan Performa Pemain Muda Persib Bandung saat Menghadapi DPMM FC

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang tampil impresif saat mengalahkan DPMM FC pada laga Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7).

Menurut pelatih asal Kroasia itu, para pemain muda mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dengan penampilan penuh keberanian dan semangat di hadapan ribuan pendukung Persib.

"Mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Kami memiliki pemain muda yang sangat berbakat. Mereka tampil tanpa rasa takut, menikmati atmosfer stadion, dan mampu melewati babak pertama dengan baik berkat bimbingan pemain senior," kata Igor, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (29/7).

Baca Juga: Alasan Patricio Matricardi Mau Bertahan di Persib Bandung

Pada pertandingan tersebut, Igor memberi kesempatan tampil sejak menit awal kepada sejumlah pemain muda seperti kiper Fitrah Maulana, bek Dion Markx, gelandang Nazriel Alvaro, hingga winger Rafi Rasyiq.

Persib mampu mengimbangi permainan DPMM FC pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Igor memasukkan sejumlah pemain senior yang akhirnya membawa Maung Bandung meraih kemenangan tipis 1-0.

Kemenangan itu membuat Persib menyapu bersih dua laga awal sekaligus memastikan tiket ke babak semifinal Piala Presiden 2026.

Meski demikian, Igor mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat puas. Dia menilai tantangan yang lebih berat sudah menanti, terutama karena Persib akan menghadapi jadwal padat pada awal musim, termasuk babak kualifikasi AFC.

"Kami sudah memainkan dua laga dan menang 1-0 di keduanya untuk lolos ke semifinal. Semoga seluruh pemain tetap bugar tanpa ada cedera serius, mengingat kami juga harus bersiap untuk laga kualifikasi AFC," ujarnya.