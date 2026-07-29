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FIFA Siapkan Turnamen Baru di Asia Tenggara, Indonesia Masuk Calon Tuan Rumah

Rabu, 29 Juli 2026 – 13:05 WIB
FIFA Siapkan Turnamen Baru di Asia Tenggara, Indonesia Masuk Calon Tuan Rumah - JPNN.com Jateng
Gianni Infantino meluncurkan FIFA ASEAN Cup, ajang baru yang siap menyatukan negara-negara Asia Tenggara lewat sepak bola. Foto: FIFA.

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026, turnamen baru yang disiapkan FIFA untuk meningkatkan kualitas persaingan sepak bola di kawasan Asia Tenggara.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari FIFA terkait skema penyelenggaraan kompetisi tersebut.

"Kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerja sama dari FIFA dengan kami sebagai tuan rumah," kata Erick kepada awak media di Jakarta, Selasa (28/7).

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Menurut Erick, selain Indonesia, Hong Kong juga berpeluang menjadi tuan rumah turnamen yang berada langsung di bawah naungan FIFA tersebut.

Dia menjelaskan FIFA ASEAN Cup dirancang sebagai kompetisi regional untuk mendorong peningkatan kualitas tim-tim nasional di Asia Tenggara dan Asia Timur, serupa dengan keberhasilan penyelenggaraan FIFA Arab Cup di kawasan Timur Tengah.

"Itu intinya ingin meningkatkan kualitas dari persaingan negara-negara Asia untuk Piala Dunia ke depan," ujarnya.

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Erick menyebut kehadiran FIFA ASEAN Cup merupakan bagian dari investasi FIFA dalam pengembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut melalui surat Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.

Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.
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TAGS   indonesia fifa asean cup 2026 turnamen baru FIFA erick thohir pssi

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