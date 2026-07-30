Neymar: Masa-Masa Indah di Timnas Brasil Sudah Selesai

jateng.jpnn.com, BRASIL - Era Neymar bersama Timnas Brasil berakhir. Penyerang berusia 34 tahun itu memastikan tidak akan lagi membela Selecao setelah berakhirnya Piala Dunia 2026.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan internasional Neymar yang telah berlangsung selama 16 tahun sejak menjalani debut bersama tim senior Brasil pada 2010.

"Kurasa masa-masa indah bersama tim nasional Brasil sudah selesai. Saya sudah mengukir sejarah di sana dan saya sangat bahagia dengan hal itu," kata Neymar kepada Esporte Record, dikutip UOL Esporte, Kamis (30/7).

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Selama memperkuat Brasil, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu mencatatkan 130 penampilan dengan koleksi 80 gol dan 59 assist di semua kompetisi.

Laga terakhir Neymar bersama Selecao terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat Brasil kalah 1-2 dari Norwegia. Dalam pertandingan tersebut, Neymar mencetak satu-satunya gol Brasil meski hanya bermain selama 23 menit.

Meski usianya masih memungkinkan tampil pada Copa America 2028, Neymar mengaku telah mantap mengakhiri karier internasionalnya.

"Saya mendapatkan banyak pengalaman di sana. Saya sudah memberikan segenap hati dan seluruh hidup untuk timnas Brasil. Saya selalu berjuang untuk jersey kuning itu, tetapi kurasa saya tidak menginginkannya lagi," ujarnya.

Dengan pensiun dari tim nasional, Neymar diperkirakan akan memusatkan perhatian untuk melanjutkan kariernya di level klub bersama Santos.