UEFA Makin Keras Tolak Rencana FIFA Jual Saham Piala Dunia

jateng.jpnn.com - Penolakan terhadap rencana FIFA menjual sebagian saham Piala Dunia kepada investor swasta semakin meluas.

Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menegaskan banyak pemangku kepentingan di dunia sepak bola kini ikut menolak skema tersebut.

"Setelah berdiskusi dengan banyak pemangku kepentingan di seluruh dunia sepak bola, UEFA mengetahui terdapat penolakan yang signifikan dan terus berkembang terhadap skema FIFA tersebut," tulis UEFA dalam pernyataan resminya, Rabu (29/7).

Menurut UEFA, penjualan saham kompetisi paling bergengsi di dunia itu lebih berpotensi menguntungkan segelintir pihak daripada mendorong perkembangan sepak bola secara menyeluruh.

UEFA juga mengkritik FIFA yang dinilai tidak seharusnya menjadikan sepak bola sebagai alat untuk memperkaya kelompok tertentu.

"Kami bisa mengembangkan sepak bola dengan cara yang benar. Sudah saatnya memprioritaskan asosiasi, klub, liga, pemain, dan suporter," tulis UEFA.

Selain itu, UEFA mengungkap adanya tenggat waktu yang diberikan FIFA kepada asosiasi anggotanya untuk menyatakan dukungan terhadap proposal tersebut.

Menurut UEFA, asosiasi yang tidak memberikan dukungan terancam kehilangan tawaran pembayaran satu kali dari FIFA.