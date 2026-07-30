Wacana Penjualan Saham Piala Dunia Menuai Kritik Tajam, Apa Kata FIFA?

jateng.jpnn.com - Presiden FIFA Gianni Infantino mulai melunakkan narasi mengenai rencana pembentukan perusahaan swasta yang akan mengelola hak komersial Piala Dunia dan kompetisi FIFA lainnya.

Di tengah gelombang penolakan dari berbagai pemangku kepentingan sepak bola Eropa, Infantino menegaskan bahwa skema tersebut bukan sebuah kewajiban, melainkan hanya proposal yang masih harus mendapat persetujuan anggota FIFA.

"FIFA Forward Enterprise (FFE) sejatinya adalah sebuah proposal, sebuah tawaran. Itu merupakan bagian dari proses demokratis, sebuah proses konsultasi, dan yang terpenting, itu adalah sebuah peluang, bukan kewajiban," kata Gianni Infantino dalam video yang dirilis FIFA, Kamis (30/7).

Pernyataan tersebut muncul setelah UEFA dan Asosiasi Liga-Liga Eropa secara terbuka menolak rencana FIFA membuka peluang investor swasta memiliki saham pada entitas yang akan mengelola hak komersial Piala Dunia.

Infantino menegaskan, pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE) bertujuan mengoptimalkan potensi komersial kompetisi-kompetisi FIFA yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut dia, pengelolaan aspek bisnis seperti hak siar, sponsor, lisensi, hingga kerja sama komersial membutuhkan keahlian berbeda dari tugas FIFA sebagai regulator sepak bola dunia.

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"Untuk memanfaatkan nilai tersebut dibutuhkan keahlian dan wawasan tambahan yang berbeda dari tugas mengatur dan mengembangkan olahraga ini," ujarnya.

Meski demikian, dia memastikan pembentukan FFE tidak akan berjalan tanpa persetujuan mayoritas dari 211 asosiasi anggota FIFA melalui mekanisme pemungutan suara serta persetujuan Dewan FIFA.