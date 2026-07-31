John Herdman Tak Mau Timnas Indonesia Jemawa Hadapi Timor Leste

jateng.jpnn.com, CHONBURI - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman meminta anak asuhnya tidak memandang sebelah mata Timor Leste saat kedua tim bertemu pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7) pukul 17.00 WIB.

Meski Timor Leste belum meraih poin dan sempat kalah telak 0-7 dari Vietnam, Herdman menilai calon lawannya terus menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen.

Menurut dia, peningkatan performa Timor Leste mulai terlihat ketika menghadapi Singapura. Walaupun kalah 0-2, permainan tim tersebut dinilai lebih solid dibanding laga sebelumnya.

"Saya pikir setiap pertandingan itu berbeda. Timor Leste berkembang sepanjang turnamen. Saya pikir performa mereka di pertandingan terakhir sangat kuat. Mereka mulai memahami tempo dan ritme turnamen ini," kata Herdman dalam konferensi pers pralaga, Kamis (30/7).

Pelatih asal Kanada itu menilai sebuah tim biasanya akan semakin padu setelah menjalani beberapa pertandingan bersama. Karena itu, Indonesia tidak boleh menganggap remeh lawan.

"Ketika Anda bermain dua pertandingan bersama, di pertandingan ketiga Anda lebih memahami taktik dan rekan setim. Jadi kami tidak bisa meremehkan Timor Leste," ujarnya.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga Grup A dengan tiga poin setelah menang 5-1 atas Kamboja. Posisi Garuda masih berada di bawah Vietnam karena kalah selisih gol.

Meski Vietnam mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor telak, Herdman menegaskan target utama timnya bukan mengejar kemenangan besar.