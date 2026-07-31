Indonesia Women's League Digelar Oktober, Ini Daftar Klub Pesertanya

jateng.jpnn.com - I.League memastikan Indonesia Women's League musim 2026/2027 akan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026. Kompetisi sepak bola putri profesional perdana itu akan berlangsung selama 17 pekan.

Sebanyak enam klub dipastikan ambil bagian pada musim pertama, yakni Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa FC Banten, FC Bekasi City, Persikad Depok, dan Garudayaksa FC.

Kepastian tersebut diumumkan setelah I.League menggelar Owner Meeting sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan kompetisi.

Pertemuan itu membahas berbagai aspek penting, mulai dari kalender kompetisi, regulasi, operasional pertandingan, hingga persiapan teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaan Indonesia Women's League musim 2026/2027.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengatakan kehadiran kompetisi tersebut menjadi momentum penting dalam pengembangan sepak bola putri di Indonesia.

Menurut dia, I.League bersama PSSI ingin menghadirkan kompetisi yang dikelola secara profesional sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet putri secara berkelanjutan.

"Kami ingin menghadirkan kompetisi yang memiliki standar penyelenggaraan yang baik, sekaligus menjadi wadah bagi pemain putri untuk berkembang dan berkompetisi secara profesional," kata Ferry dalam keterangan resminya, Kamis (30/7).

Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono menilai kompetisi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun fondasi sepak bola putri yang lebih kuat.