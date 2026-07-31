Timor Leste Vs Timnas Indonesia: John Herdman Punya Strategi Rahasia

jateng.jpnn.com, CHONBURI - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memilih merahasiakan rencana permainan, termasuk kemungkinan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan akan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7) pukul 17.00 WIB.

Dalam konferensi pers pralaga, Herdman mengaku sengaja tidak ingin membocorkan komposisi pemain yang akan diturunkannya.

"Saya harus membuat kalian menebak-nebak untuk besok," kata Herdman, Kamis (30/7).

Pelatih berusia 51 tahun itu menambahkan, dirinya ingin para suporter tetap antusias menantikan pertandingan sekaligus menebak siapa saja yang akan masuk dalam susunan pemain.

"Saya pikir penting untuk membuat para penggemar tetap bersemangat dan membiarkan mereka memprediksi susunan pemainnya," ujarnya.

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Pada laga sebelumnya melawan Kamboja, Herdman memberikan kesempatan kepada sejumlah wajah baru. Mitchell Baker langsung mencuri perhatian setelah mencetak tiga gol dalam laga debutnya sebagai starter.

Dua pemain lain yang juga menjalani debut bersama Timnas Indonesia adalah Jens Raven yang turut menyumbang satu gol serta bek tengah Brian Fatari.