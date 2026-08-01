Erick Thohir Sambut Positif Wacana Piala Dunia 64 Tim, tetapi...

jateng.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim akan membuat persaingan menuju putaran final semakin terbuka, termasuk bagi Indonesia.

Meski demikian, Erick menegaskan peluang tampil di Piala Dunia tidak boleh bergantung pada perubahan format kompetisi.

"Saya tidak melihat sisi negatifnya. Beberapa konfederasi memang menolak, tapi saya justru senang karena persaingan menjadi lebih terbuka," kata Erick kepada awak media di Jakarta, Jumat (31/7).

Erick mengaku tidak pernah secara khusus menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Baginya, hal yang lebih penting adalah memastikan pembangunan sepak bola Indonesia berjalan secara berkelanjutan.

Menurut dia, target lolos ke Piala Dunia harus dicapai melalui peningkatan kualitas tim nasional, pembinaan pemain usia muda, serta kompetisi domestik yang semakin kompetitif.

Karena itu, investasi di sektor sepak bola harus terus diperkuat agar peringkat Timnas Indonesia terus meningkat.

Erick menjelaskan FIFA melalui program FIFA Forward juga mendorong setiap federasi anggotanya untuk memperkuat investasi dalam pengembangan sepak bola nasional.

Indonesia, kata dia, telah memanfaatkan berbagai program kerja sama dengan FIFA untuk mempercepat pembangunan ekosistem sepak bola, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kompetisi, hingga pembinaan pemain muda sebagai investasi jangka panjang.