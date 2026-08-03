Datangkan 2 Pemain Asing, Persis Solo Serius Membangun Kekuatan

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo tampaknya tak ingin mengulangi kegagalan musim lalu. Setelah mengamankan gelandang serang asal Spanyol, Juan Mera, manajemen Laskar Sambernyawa kembali menambah amunisi dengan mendatangkan dua pemain asing sekaligus, yakni penyerang Pantai Gading Henry Doumbia dan bek Montenegro Slavko Damjanovic.

Rekrutan tersebut memperlihatkan arah yang ingin ditempuh Persis pada kompetisi Liga 2 Indonesia 2026/27. Klub asal Kota Solo itu tidak hanya membenahi lini serang, tetapi juga memperkokoh pertahanan demi mengejar satu target yang sejak awal digaungkan, yakni kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Di sektor depan, nama Henry Doumbia sudah cukup dikenal publik sepak bola nasional. Penyerang berusia 33 tahun itu tampil produktif bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC musim lalu dengan mencetak delapan gol hanya dari 17 pertandingan. Produktivitas tersebut menjadi salah satu alasan Persis menjatuhkan pilihan kepadanya.

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Sebelum berkarier di Indonesia, Doumbia juga sempat merasakan atmosfer kompetisi luar negeri bersama PDRM FC di Liga Super Malaysia dan El Ettihad di Arab Saudi. Pengalaman di beberapa negara diharapkan mempermudah proses adaptasinya bersama skuad Laskar Sambernyawa.

"Bergabung dengan Persis merupakan tantangan baru bagi saya. Ini klub besar dengan dukungan suporter yang luar biasa. Saya siap bekerja keras dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan," ujar Doumbia, Senin (3/8).

Tak hanya mengandalkan ketajaman lini depan, Persis juga menambal sektor belakang melalui perekrutan Slavko Damjanovic. Bek tengah asal Montenegro itu bukan sosok asing di Liga Indonesia setelah sebelumnya memperkuat Persebaya Surabaya dan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

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Pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Asia, hingga Indonesia membuat Slavko diharapkan mampu menjadi pemimpin di lini pertahanan Persis. Kehadirannya juga diyakini dapat memberi keseimbangan dalam komposisi skuad yang sedang dibangun untuk musim baru.

Slavko menyebut keputusan menerima pinangan Persis bukan tanpa alasan. Dia ingin menjadi bagian dari upaya mengembalikan klub kebanggaan Kota Bengawan ke level tertinggi.