Lawan Vietnam Jadi Ujian Sesungguhnya Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

jateng.jpnn.com, BOGOR - Dua kemenangan beruntun belum cukup menjadi tolok ukur kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Ujian sesungguhnya baru akan datang ketika skuad Garuda menghadapi juara bertahan Vietnam pada laga Grup A di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8) malam.

Pertandingan tersebut diprediksi menjadi penentu peta persaingan menuju babak semifinal. Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melibas Kamboja 5-1 dan menundukkan Timor Leste 3-0.

Enam poin yang sudah dikumpulkan membuat peluang lolos semakin terbuka, tetapi Vietnam menjadi lawan paling berat yang harus dihadapi John Herdman dan anak asuhnya.

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Vietnam juga menunjukkan kualitas sebagai tim unggulan. Sang juara bertahan membuka turnamen dengan kemenangan telak 7-0 atas Timor Leste sebelum ditahan imbang tanpa gol oleh Singapura. Hasil itu membuat The Golden Star Warriors dipastikan datang ke Bogor dengan misi mencuri poin agar peluang lolos tetap terjaga.

Duel kali ini diperkirakan berlangsung ketat. Indonesia mengandalkan keseimbangan permainan yang dibangun Herdman dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda, sedangkan Vietnam tetap berbahaya lewat organisasi permainan yang disiplin serta lini depan yang dihuni Nguyen Dinh Bac dan Nguyen Xuan Son.

Jika menilik catatan pertemuan, Indonesia memiliki sedikit keunggulan. Dari 31 pertandingan di berbagai ajang sejak 1991, skuad Garuda mengemas 11 kemenangan, Vietnam meraih sembilan kemenangan, sedangkan 11 laga lainnya berakhir imbang. Selisih produktivitas gol kedua tim juga sangat tipis, yakni 36 gol untuk Indonesia dan 35 gol bagi Vietnam.

Persaingan keduanya di ajang Piala AFF pun hampir selalu berlangsung sengit. Dalam 11 pertemuan sebelumnya, Indonesia membukukan tiga kemenangan, Vietnam dua kemenangan, sementara enam laga berakhir tanpa pemenang. Catatan itu menunjukkan duel kedua tim nyaris selalu berlangsung berimbang.

Bermain di hadapan publik sendiri menjadi modal tambahan bagi Indonesia. Dukungan puluhan ribu suporter di Stadion Pakansari diharapkan mampu meningkatkan motivasi Rizky Ridho dan kolega untuk mengamankan tiga poin.