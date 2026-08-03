Panitia Masih Berjuang, Semifinal dan Final Piala Presiden 2026 Berpeluang Dihadiri Suporter

jateng.jpnn.com - Harapan suporter untuk menyaksikan langsung semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali belum tertutup. Panitia penyelenggara masih mengupayakan agar dua pertandingan penentu tersebut bisa digelar dengan kehadiran penonton di stadion.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait mengatakan hingga kini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak karena keputusan membuka stadion bagi penonton berada di tangan otoritas setempat.

"Kami usahakan, kami perjuangkan, dan doakan," kata Maruarar, Minggu (2/8).

Baca Juga: Lawan Vietnam Jadi Ujian Sesungguhnya Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Semifinal Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada 4 Agustus, sedangkan partai final akan digelar dua hari kemudian atau 6 Agustus. Kedua pertandingan tersebut dipusatkan di Bali.

Menurut Maruarar, panitia berharap kehadiran penonton dapat menambah atmosfer pertandingan sekaligus menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola nasional. Namun, seluruh keputusan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari pihak berwenang di daerah penyelenggara.

Selain membahas kehadiran suporter, Maruarar menegaskan penyelenggaraan Piala Presiden tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.

Dia menyebut turnamen pramusim itu selama delapan edisi selalu diaudit secara independen. Panitia juga mengklaim terus memperbaiki pengelolaan sampah di area pertandingan serta memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berjualan tanpa dipungut biaya.

Di sisi lain, nilai hadiah turnamen juga kembali ditingkatkan sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta sekaligus untuk meningkatkan daya saing selama kompetisi berlangsung.