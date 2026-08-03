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Darije Kalezic Ungkap Alasan Kembali ke PSM Makassar, Kenangan Juara Jadi Pemantik

Senin, 03 Agustus 2026 – 10:55 WIB
Darije Kalezic Ungkap Alasan Kembali ke PSM Makassar, Kenangan Juara Jadi Pemantik - JPNN.com Jateng
Darije Kalezic mengaku kenangan membawa PSM Makassar juara Piala Indonesia 2019 menjadi alasan utama menerima tawaran kembali melatih Juku Eja musim 2026/27. Foto: ileague.id

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Darije Kalezic mengaku tak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran kembali melatih PSM Makassar.

Kenangan manis saat membawa Juku Eja meraih gelar Piala Indonesia 2019 menjadi salah satu alasan utama pelatih asal Bosnia itu memilih kembali ke Kota Daeng.

Setelah tujuh tahun berpisah, Kalezic resmi dipercaya kembali menakhodai PSM untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.

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Manajemen berharap kehadirannya mampu mengangkat kembali performa tim yang musim lalu harus puas mengakhiri kompetisi di papan tengah.

Bagi Kalezic, PSM bukan sekadar klub yang pernah dilatih. Dia masih mengingat kuat identitas permainan yang dimiliki Juku Eja ketika pertama kali menangani tim pada musim 2019.

"Saya masih sangat ingat masa pertama kali menangani PSM, ketika tim memiliki identitas yang sangat kuat dan jelas," ujar Kalezic.

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Menurut dia, hubungan emosional antara tim dan suporter menjadi salah satu kekuatan terbesar PSM. Dukungan fanatik dari publik Makassar membuat setiap pertandingan memiliki atmosfer yang berbeda.

"Para suporter juga merasa puas dan bangga jika mereka bisa melihat gaya bermain para pemain di lapangan, terlepas dari hasil akhirnya seperti apa," lanjutnya.

Darije Kalezic mengaku kenangan membawa PSM Makassar juara Piala Indonesia 2019 menjadi alasan utama menerima tawaran kembali melatih Juku Eja musim 2026/27.
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TAGS   psm makassar darije kalezic psm liga 1 indonesia pelatih psm makassar

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