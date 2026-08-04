Sah! Malut United Pindah ke Semarang, Kini Bernama Java United FC

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Peta persaingan sepak bola nasional kembali berubah. Malut United resmi meninggalkan Maluku Utara dan berganti identitas menjadi Java United FC, dengan Semarang, Jawa Tengah, sebagai markas baru klub mulai musim kompetisi 2026/27.

Perubahan nama sekaligus perpindahan kandang tersebut telah mendapat persetujuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Kongres Biasa yang digelar pada 3 Agustus 2026. Java United FC akan menggunakan Stadion Jatidiri sebagai home base pada musim baru.

Presiden Java United FC Sofyan Lestaluhu mengatakan transformasi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang manajemen untuk membangun klub yang lebih profesional, kompetitif, dan berkelanjutan.

"Keputusan perubahan nama dan markas tim telah melalui pertimbangan matang dari manajemen dengan tujuan membangun klub yang semakin profesional dan berkelanjutan," ujar Sofyan, Selasa (4/8).

Meski berpindah ke Jawa Tengah, Sofyan menegaskan sejarah Malut United tidak akan dilupakan. Menurutnya, identitas baru bukan berarti memutus hubungan dengan Maluku Utara yang menjadi tempat lahir klub.

"Maluku Utara akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kami. Perubahan ini bukan akhir, melainkan perwujudan yang lebih besar dari visi dan misi klub terhadap pengembangan sepak bola nasional," katanya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku Utara, pemerintah daerah, suporter, sponsor, serta seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan klub sejak berdiri pada 2023.

Di Jawa Tengah, Java United FC memastikan tidak berniat mengambil identitas maupun posisi klub-klub yang telah lebih dahulu berkembang. Manajemen justru berharap dapat membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas sepak bola, pelaku industri olahraga, hingga suporter untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang lebih sehat dan kompetitif.