Ajax Datangkan Ter Stegen, Posisi Maarten Paes Terancam?

jateng.jpnn.com, AMSTERDAM - Klub Liga Belanda Ajax Amsterdam resmi mendatangkan kiper Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona.

Transfer tersebut membawa konsekuensi bagi kiper Timnas Indonesia Maarten Paes, yang kini harus bersaing memperebutkan posisi utama di bawah mistar gawang klub raksasa Belanda itu.

Ajax resmi mengumumkan perekrutan Ter Stegen dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026/2027.

Kehadiran penjaga gawang berusia 34 tahun itu menjadi bagian dari upaya Ajax memperkuat skuad besutan Michel Sanchez menghadapi musim baru.

Direktur Teknik Ajax Jordi Cruijff menyebut Ter Stegen merupakan sosok yang telah lama masuk radar klub. Menurut dia, pengalaman dan kualitas kiper asal Jerman itu akan memberikan nilai tambah bagi tim.

"Dia akan langsung menjadi tambahan bagi skuad kami. Marc dan saya sudah saling mengenal dengan baik, dan saya tak sabar untuk kembali bekerja sama dengannya," ujar Cruijff, Rabu (5/8).

Ter Stegen bukan nama sembarangan di sepak bola Eropa. Setelah mengawali karier profesional bersama Borussia Monchengladbach, dia memperkuat Barcelona sejak 2014 dan mencatat lebih dari 420 penampilan di berbagai ajang. Bersama klub Catalan itu, Ter Stegen meraih sederet gelar bergengsi, termasuk Liga Champions dan tujuh trofi Liga Spanyol.

Kedatangannya membuat persaingan di posisi penjaga gawang Ajax semakin sengit. Sebab, klub berjuluk De Godenzonen itu sebelumnya telah memiliki Maarten Paes yang didatangkan dari FC Dallas pada bursa transfer musim dingin 2026 dengan kontrak hingga 30 Juni 2029.