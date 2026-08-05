Pelatih Persib Bandung Soroti Jeda Final Piala Presiden yang Tak Sesuai Standar FIFA

jateng.jpnn.com - Persib Bandung memang berhasil mengamankan tiket final Piala Presiden 2026. Namun, di balik kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta, pelatih Igor Tolic justru menyoroti padatnya jadwal pertandingan yang dinilai mengancam kebugaran para pemain.

Maung Bandung dijadwalkan kembali bertanding pada partai final, Kamis (6/8), atau kurang dari 48 jam setelah duel semifinal.

Menurut Tolic, jeda tersebut jauh dari rekomendasi FIFA yang menganjurkan waktu pemulihan minimal 72 jam di antara dua pertandingan.

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"Kami harus melindungi kesehatan pemain untuk pertandingan selanjutnya, untuk karier mereka, untuk kompetisi Asia, dan tim nasional," ujar pelatih asal Kroasia itu, Selasa (4/8).

Tolic menjelaskan aturan jeda pertandingan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan upaya menjaga kondisi fisik dan mental pemain agar tetap prima sepanjang musim.

Kekhawatiran itu semakin besar karena Persib memiliki tujuh pemain yang juga menjadi bagian dari tim nasional. Selain itu, skuad Maung Bandung diperkirakan akan menjalani sekitar 65 pertandingan pada musim 2026/2027 jika menghitung seluruh kompetisi yang diikuti.

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Karena itu, fokus utama tim pelatih saat ini bukan hanya menyiapkan strategi untuk final, tetapi juga mempercepat proses pemulihan kondisi pemain agar tetap bugar saat kembali turun ke lapangan.

Meski mengkritisi padatnya jadwal, Tolic memastikan Persib tetap akan tampil maksimal pada laga puncak.