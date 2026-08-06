Arsenal Sepakat Boyong Bruno Guimaraes, Newcastle Kehilangan Pilar Penting

jateng.jpnn.com, LONDON - Arsenal selangkah lagi mendapatkan amunisi baru untuk memperkuat lini tengah.

Juara Liga Inggris itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United untuk memboyong gelandang Brasil Bruno Guimaraes pada bursa transfer musim panas 2026.

Jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan Arsenal menebus Guimaraes dengan nilai transfer mencapai 75 juta poundsterling atau sekitar Rp1,8 triliun.

Menurut Romano, proses negosiasi antara kedua klub akhirnya rampung setelah berlangsung cukup panjang.

Sementara itu, kesepakatan personal dengan sang pemain disebut telah tercapai sejak Juli lalu.

Kepindahan Guimaraes menjadikannya rekrutan ketiga Arsenal pada musim panas ini setelah mendatangkan kiper Illan Meslier dan winger asal Yunani, Christos Tzolis.

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Sebelumnya, The Gunners juga mempermanenkan status bek Piero Hincapie usai tampil sebagai pemain pinjaman dari Bayer Leverkusen musim lalu.

Bagi Newcastle, kepergian Guimaraes menjadi kehilangan besar. Gelandang berusia 28 tahun itu merupakan salah satu pemain kunci sejak direkrut dari Olympique Lyon pada Januari 2022.