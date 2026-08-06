Setelah 9 Musim Bersama Liverpool, Mohamed Salah Kini Bergabung Trabzonspor

jateng.jpnn.com, TURKI - Mohamed Salah resmi membuka lembaran baru dalam kariernya. Penyerang asal Mesir itu bergabung dengan Trabzonspor setelah mengakhiri kebersamaan selama sembilan musim bersama Liverpool.

Klub asal Turki tersebut merekrut Salah dengan status bebas transfer. Sejumlah media Eropa melaporkan mantan bintang The Reds itu sepakat menandatangani kontrak berdurasi dua tahun.

Trabzonspor mengumumkan kedatangan Salah pada Rabu (5/8). Ribuan suporter langsung menyambut hangat pemain berusia 34 tahun itu saat tiba di Kota Trabzon.

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Manajemen klub juga menjadwalkan acara perkenalan resmi Salah di Stadion Papara Park pada Kamis (6/8) pukul 19.30 waktu setempat.

Melalui akun media sosial resminya, Trabzonspor mengajak para pendukung memenuhi stadion untuk menyambut salah satu transfer terbesar dalam sejarah klub.

"Kami mengundang seluruh penggemar datang ke Papara Park dengan mengenakan jersey musim baru untuk menyaksikan momen bersejarah ini," tulis Trabzonspor.

Salah menjadi pemain ke-12 yang didatangkan Trabzonspor pada bursa transfer musim panas 2026. Sebelumnya, klub berjuluk Karadeniz F?rt?nas? itu telah merekrut sejumlah pemain baru, termasuk Ernest Muci, Ruslan Malinovskyi, Cenk Ozkacar, dan Samet Akaydin.

Kepindahan tersebut sekaligus menutup perjalanan gemilang Salah bersama Liverpool. Sejak bergabung pada 2017, dia menjelma menjadi salah satu ikon klub dengan catatan 442 penampilan di semua kompetisi, menghasilkan 257 gol dan 123 assist.