Leeds United Pecahkan Rekor demi James Trafford, Kiper Inggris Termahal

jateng.jpnn.com, LEEDS - Leeds United membuat gebrakan besar pada bursa transfer musim panas 2026 dengan merekrut kiper muda Inggris James Trafford dari Manchester City.

Tak sekadar menjadi tambahan amunisi di bawah mistar, kedatangan Trafford langsung mencatat sejarah. Leeds menyebut transfer penjaga gawang berusia 23 tahun itu sebagai rekor pembelian termahal sepanjang sejarah klub.

Bahkan, sejumlah media Inggris melaporkan nilai transfer Trafford mencapai sekitar 40 juta poundsterling atau setara Rp860 miliar, di luar bonus. Angka tersebut juga menjadikannya sebagai kiper asal Inggris dengan nilai transfer tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam pernyataan resminya, Leeds mengonfirmasi Trafford diikat kontrak berdurasi lima musim.

"Leeds United dengan senang hati mengonfirmasi perekrutan James Trafford, yang bergabung dari Manchester City dengan kontrak lima tahun yang sekaligus memecahkan rekor transfer klub," tulis pernyataan resmi Leeds United.

Trafford datang dengan modal pengalaman bersama timnas Inggris. Penjaga gawang lulusan akademi Manchester City itu masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 pilihan pelatih Thomas Tuchel.

Musim lalu, Trafford tampil dalam 17 pertandingan di semua ajang bersama Manchester City. Namun, peluang bermain regulernya terbatas lantaran harus bersaing dengan Gianluigi Donnarumma yang menjadi pilihan utama Pep Guardiola.

Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain Leeds, Trafford mengaku tak sabar memulai petualangan barunya di Elland Road.