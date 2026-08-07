UEFA Kehilangan Kepercayaan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino

jateng.jpnn.com - Hubungan antara FIFA dan UEFA belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Meski badan sepak bola dunia itu telah menarik rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta, federasi sepak bola Eropa tetap mempertahankan ancaman untuk memboikot ajang-ajang yang berada di bawah naungan FIFA.

UEFA menilai pencabutan proposal tersebut belum menyelesaikan persoalan utama. Organisasi itu menginginkan FIFA tidak hanya membatalkan rencana tersebut secara tuntas, tetapi juga memberikan jaminan bahwa kebijakan serupa tidak akan kembali muncul di kemudian hari.

"Bagi kami, tidak ada yang berubah. Pertama, proposal penjualan kompetisi utama harus dibatalkan sepenuhnya. Kedua, harus ada jaminan bahwa upaya yang dapat merusak sepak bola seperti itu tidak akan pernah dilakukan lagi. Syarat-syarat tersebut belum dipenuhi," demikian pernyataan UEFA yang dikutip The Guardian, Kamis (6/8).

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Sikap keras itu sekaligus menegaskan bahwa permintaan maaf FIFA belum mampu meredakan ketegangan.

UEFA bahkan masih menyimpan keraguan terhadap kepemimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino yang sebelumnya dinilai menginisiasi proses penyusunan proposal tanpa keterbukaan kepada para pemangku kepentingan.

Polemik bermula saat FIFA memperkenalkan rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise, sebuah perusahaan yang disiapkan untuk mengelola penjualan sekitar 20 persen hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta.

Nilai transaksi yang ditawarkan disebut mencapai sekitar 20 miliar dolar AS.

Rencana tersebut memicu gelombang penolakan dari sejumlah federasi, terutama di Eropa. UEFA menilai skema itu berpotensi mengubah sepak bola menjadi sekadar aset investasi dan disusun tanpa proses konsultasi yang memadai.