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Persija Jakarta Masih Berburu Pemain Baru, Nama Ivar Jenner Mencuat

Senin, 10 Agustus 2026 – 07:52 WIB
Persija Jakarta Masih Berburu Pemain Baru, Nama Ivar Jenner Mencuat - JPNN.com Jateng
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong. Foto: persija

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta masih belum berhenti bergerak di bursa transfer menjelang bergulirnya Super League 2026.

Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca mengatakan Macan Kemayoran masih membidik sekitar dua hingga tiga pemain untuk melengkapi skuad musim depan.

Menariknya, keputusan terkait pemain yang akan direkrut sepenuhnya diserahkan kepada pelatih Persija Shin Tae-yong.

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Prapanca mengatakan dirinya belum menerima nama-nama pemain yang menjadi rekomendasi Shin Tae-yong.

"Tadi saya bilang kan tadi (kemungkinan pemain), bisa naturalisasi semua bisa, campur bisa, asing semua bisa, saya belum tahu. Karena dia (STY) belum kasih nama," kata Prapanca kepada pewarta di Jakarta, Minggu (9/8).

Menurut dia, komposisi pemain yang akan didatangkan masih sangat terbuka.

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Persija bisa saja mendatangkan pemain asing, pemain naturalisasi, maupun kombinasi keduanya, tergantung kebutuhan tim yang ditentukan Shin Tae-yong.

"Jadi mungkin pelatih akan melengkapi lah (kuota pemain asing). Jadi sisanya mungkin naturalisasi, saya enggak tahu," imbuhnya.

Persija Jakarta masih berburu 2-3 pemain untuk melengkapi skuad Super League 2026. Shin Tae-yong diberi kewenangan penuh menentukan pemain yang dibutuhkan.
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TAGS   persija jakarta shin tae yong ivar jenner liga 1 indonesia

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