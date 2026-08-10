Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026, PSSI Akan Mengevaluasi

jateng.jpnn.com, JAKARTA - PSSI memastikan bakal melakukan evaluasi menyeluruh setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026.

Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan evaluasi merupakan hal yang rutin dilakukan organisasi, baik ketika Timnas Indonesia meraih kemenangan maupun mengalami kegagalan.

"Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan, maupun kemenangan Timnas, seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos," kata Yunus Nusi dalam keterangannya yang diterima pada Minggu (9/8).

Kegagalan Timnas Indonesia terjadi setelah skuad Garuda hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup B di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8).

Hasil tersebut membuat Indonesia gagal melanjutkan kiprah ke babak semifinal.

Yunus menegaskan hasil di Piala AFF 2026 tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa evaluasi.

PSSI akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan performa Timnas Indonesia selama turnamen sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi.

Menurut Yunus, proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh melalui pembahasan antara Ketua Umum PSSI, Badan Tim Nasional (BTN), Komite Eksekutif (Exco), dan jajaran pelatih.