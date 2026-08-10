Persija Pilih Stadion GBK untuk Hadapi Persib, Ini Alasannya

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Duel klasik Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dipastikan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca mengatakan pihaknya telah mendapatkan konfirmasi dari pengelola GBK terkait penggunaan stadion berkapasitas sekitar 78 ribu penonton tersebut.

Persija dijadwalkan menjamu Persib Bandung pada 12 September 2026 pukul 15.30 WIB.

"Kami sudah dapat konfirmasi dari (pengelola) GBK. Jadi waktu pas kemarin kami dapat draf jadwal, itu kami langsung kirim, mereka mana yang sudah bisa," kata Prapanca kepada pewarta di Jakarta, Minggu (9/8).

Prapanca mengatakan Persija telah berkoordinasi dengan pengelola GBK meski pada September mendatang terdapat kemungkinan stadion digunakan untuk agenda Timnas Indonesia pada FIFA Match Day.

Karena itu, Persija masih menyiapkan dua opsi stadion untuk menggelar pertandingan kandang sepanjang Super League 2026/2027, yakni GBK dan Jakarta International Stadium (JIS).

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"Kami berharap sih 50 persen-50 persen gitu (penggunaan GBK dan JIS). Kami masih koordinasi (dengan pengelola JIS), makanya dimasukin GBK semua dulu (dalam draf jadwal Super League 2026/2027)," ujar Prapanca.

Laga Persija kontra Persib diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada awal kompetisi.