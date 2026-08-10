Janji John Herdman Seusai Timnas Indonesia Gagal Total di Piala AFF 2026

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berjanji melakukan pembenahan setelah skuad Garuda gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026.

Herdman memastikan Timnas Indonesia akan kembali dengan semangat baru setelah tersingkir dari turnamen tersebut.

"Kami akan membenahi semua itu dan kembali dengan semangat baru, benar-benar semangat yang baru," kata Herdman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/8).

Timnas Indonesia harus angkat koper dari Piala AFF 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Singapura pada pertandingan terakhir Grup B di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8).

Herdman mengakui hasil tersebut mengecewakan. Namun, dia menilai Timnas Indonesia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan.

Menurut pelatih asal Inggris itu, skuad Garuda memiliki penguasaan bola dan kontrol permainan yang cukup baik serta menciptakan sejumlah peluang.

"Kami memiliki cukup peluang untuk memenangkan pertandingan itu. Kami memiliki cukup penguasaan bola, cukup kontrol, dan terkadang dewa sepak bola tidak akan memberi apa yang kami inginkan," ujarnya.

Herdman juga sempat menyinggung kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Namun, dia memilih tidak memperpanjang persoalan tersebut.