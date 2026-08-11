Eks Pelatih Borneo FC Ini Merapat ke Java United FC

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Java United FC resmi menunjuk Fabio Lefundes sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Pelatih asal Brasil itu dikontrak selama dua musim atau hingga akhir musim 2027/2028 untuk menukangi klub berjuluk Laskar Kepodang Emas tersebut.

Lefundes mengaku antusias mendapat kepercayaan dari manajemen Java United FC. Dia menyebut tantangan membangun klub yang relatif baru di kompetisi kasta tertinggi Indonesia menjadi motivasi tersendiri.

"Saya sangat bahagia dan termotivasi menerima kepercayaan dari manajemen untuk memimpin proyek baru ini bersama Java United FC," ujar Lefundes dalam keterangan resmi, Senin (10/8).

"Menata, membangun, dan mengembangkan proses di sebuah klub yang relatif baru di Super League Indonesia adalah sebuah tanggung jawab besar, dan justru tantangan seperti inilah yang memotivasi saya," imbuh pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Lefundes bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Brasil itu pertama kali berkarier di Indonesia saat menangani Madura United pada pertengahan musim 2021/2022.

Selama satu setengah musim bersama Madura United, Lefundes mencatatkan 21 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 19 kekalahan dari 53 pertandingan.

Setelah sempat berkarier di Liga China sebagai asisten pelatih Shandong Taishan FC, Lefundes kembali ke Indonesia untuk menangani Persita Tangerang pada musim 2024/2025.