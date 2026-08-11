Ditolak Masuk AS, Wasit Somalia Omar Artan Dapat Kepercayaan dari UEFA
jateng.jpnn.com - Wasit asal Somalia Omar Artan bakal mencatat sejarah baru di Piala Super Eropa 2026. Dia dipercaya memimpin duel antara juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG) dan kampiun Liga Europa Aston Villa.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Salzburg, Austria, Kamis (13/8).
Penunjukan Artan menjadi sorotan karena dia merupakan wasit non-Eropa pertama yang dipercaya memimpin pertandingan Piala Super Eropa.
UEFA menyebut penunjukan tersebut merupakan bagian dari kerja sama dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang disepakati tahun ini.
Kolaborasi UEFA dan CAF tersebut salah satunya mencakup pertukaran serta penunjukan perangkat pertandingan dalam kompetisi masing-masing konfederasi.
Presiden CAF Patrice Motsepe menyambut positif kesempatan yang diberikan kepada Artan.
"Ini adalah kehormatan besar bagi Omar Artan dan bagi para wasit Afrika," kata Motsepe dalam pernyataan yang dipublikasikan UEFA.
Artan bukan nama sembarangan di sepak bola Afrika. Wasit berusia 34 tahun itu tercatat sebagai wasit internasional FIFA sejak 2018. Dia juga menjadi wasit Somalia pertama yang memimpin final Liga Champions CAF dan pernah dinobatkan sebagai Wasit Pria Terbaik CAF.
Omar Artan gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah ditolak masuk AS. Kini, wasit Somalia itu justru mencetak sejarah di Piala Super Eropa.
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