FIFA ASEAN Cup 2026 Digelar di Indonesia, Jakarta dan Bandung Jadi Tuan Rumah

jateng.jpnn.com - Jawa Barat dan DKI Jakarta bersiap menyambut gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 yang untuk pertama kalinya akan berlangsung di Indonesia.

Bandung dan Jakarta dipercaya menjadi dua kota tuan rumah untuk ajang yang dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober 2026 tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pihaknya siap mendukung penyelenggaraan turnamen bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: UEFA Kehilangan Kepercayaan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino

"Kami siap untuk menjadi tuan rumah bersinergi dengan sahabat kami dari DKI Jakarta," kata Herman kepada awak media seusai rapat koordinasi lintas instansi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Jakarta, Senin (10/8).

Di Jawa Barat, pertandingan akan dipusatkan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah fasilitas latihan bagi tim peserta.

Beberapa di antaranya Stadion Institut Teknologi Bandung (ITB), Stadion Arcamanik, dan Stadion Sidolig.

Selain itu, dua venue disiapkan sebagai lapangan cadangan, yakni Stadion Universitas Padjadjaran (Unpad) dan lapangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Herman mengatakan Jawa Barat memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan ajang sepak bola internasional, salah satunya saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 FIFA 2023.