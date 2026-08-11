I.League Cabut Larangan Suporter Tandang, tetapi...

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kabar baik bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Suporter tim tamu akhirnya diperbolehkan kembali hadir di stadion pada kompetisi musim depan setelah hampir empat tahun mendapat larangan.

Operator kompetisi sepak bola Indonesia, I.League, memastikan kebijakan larangan suporter tandang telah dicabut.

Kebijakan tersebut sebelumnya diberlakukan sejak Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pertandingan.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengatakan keputusan membuka kembali akses bagi suporter tandang telah mendapat restu dari FIFA.

"Bisa dibilang beberapa persoalan kaitannya dengan suporter away ini sangat minim. Dengan dasar itu, kami coba propose ke FIFA. Dan FIFA juga memberikan restu dengan catatan," kata Ferry kepada awak media di Kantor I.League, Jakarta, Selasa (11/8).

Meski mendapat lampu hijau dari FIFA, penerapan kebijakan tersebut tidak berlaku tanpa batasan.

I.League telah menyampaikan sejumlah ketentuan kepada klub yang wajib dipatuhi agar kehadiran suporter tandang dapat terus dipertahankan.

"Klub-klub itu sudah kami share apa-apa saja barrier yang harus dipatuhi, apa-apa larangan yang harus dijaga, sehingga kontinuitas daripada suporter away ini bisa terus terjaga," ujarnya.