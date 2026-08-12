Shin Tae-yong Bongkar Masalah Persija Jakarta

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menjadikan kondisi fisik sebagai salah satu prioritas utama dalam pemusatan latihan (TC) di Thailand.

Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, fisik bukan sekadar modal untuk berlari sepanjang pertandingan. Kondisi fisik yang prima juga berkaitan langsung dengan kemampuan pemain menjaga konsentrasi dan fokus.

"Dasar paling penting dalam sepak bola adalah fisik. Dengan kondisi fisik yang kuat, konsentrasi dan fokus pemain juga akan semakin baik. Jadi, fisik merupakan salah satu hal yang sangat penting," kata Shin dalam video yang dibagikan Persija kepada awak media, Rabu (12/8).

Persija Jakarta telah berangkat ke Thailand pada Senin dan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Minggu (23/8).

Selama TC, Shin terlebih dahulu memetakan kondisi fisik para pemainnya. Pemeriksaan meliputi kekuatan tubuh, massa otot, hingga kadar lemak.

Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi tim pelatih untuk menentukan program latihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemain.

"Dengan begitu, kami berharap bisa memaksimalkan kondisi fisik setiap pemain," ujar Shin.

Meski menjadikan fisik sebagai fokus utama, Shin tidak ingin pemain dipaksa berlatih secara berlebihan.