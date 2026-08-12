Harry Maguire Terpukau 3 Wonderkid MU, Ada yang Disebut Mirip dengan Dirinya

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United punya alasan untuk optimistis menyambut musim 2026/2027. Bukan hanya karena persiapan tim utama, tetapi juga munculnya sejumlah pemain muda yang mulai mencuri perhatian.

Bek tengah sekaligus wakil kapten MU Harry Maguire menjadi salah satu pemain senior yang terkesan dengan perkembangan para pemain belia tersebut.

Tiga nama yang secara khusus mendapat pujian Maguire adalah Ayden Heaven, Shea Lacey, dan Dan Armer.

Maguire menilai ketiganya menunjukkan kualitas yang membuat mereka layak diperhitungkan untuk bersaing mendapatkan tempat di tim utama.

"Para pemain muda itu, setiap orang dari mereka, sangat bugar. Saat tes berlari pada hari pertama pramusim, mereka mengejutkan semua orang. Kondisi mereka sangat bagus. Kredit untuk mereka," ujar Maguire, dikutip dari laman MU, Selasa (11/8).

Menurut dia, para pemain muda MU tidak menunjukkan mentalitas sebagai sekadar pelapis.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Ayden Heaven. Bek tengah berusia 19 tahun itu merupakan jebolan akademi Arsenal yang direkrut MU pada Februari 2025.

Meski masih berusia muda, Heaven sudah mencatatkan 21 penampilan di Liga Inggris sejak musim 2024/2025. Dia bahkan sempat dinobatkan sebagai Pemain Bulan Ini Liga Inggris pada Desember 2025.