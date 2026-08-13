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Alasan Xavi Hernandez Mau jadi Pelatih Timnas Belanda

Kamis, 13 Agustus 2026 – 10:10 WIB
Alasan Xavi Hernandez Mau jadi Pelatih Timnas Belanda - JPNN.com Jateng
Legenda Barcelona Xavi Hernandez resmi menjadi pelatih Belanda hingga 2030. Foto: (REUTERS)

jateng.jpnn.com, BELANDA - Xavi Hernandez akhirnya kembali ke pinggir lapangan. Legenda Barcelona tersebut dipercaya memimpin tim nasional Belanda hingga Piala Dunia 2030.

Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) mengumumkan penunjukan Xavi sebagai pelatih kepala tim nasional putra pada Kamis.

Mantan gelandang timnas Spanyol itu menggantikan Ronald Koeman yang memilih mundur setelah Belanda mendapatkan hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026.

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“Xavi Hernandez telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional putra Belanda. Xavi telah menyepakati kontrak hingga Piala Dunia 2030,” tulis KNVB dalam pernyataan resminya, Kamis (13/8).

Penunjukan tersebut sekaligus menandai kembalinya Xavi ke dunia kepelatihan setelah sekitar dua tahun tidak menangani klub.

Barcelona menjadi tim terakhir yang dilatih Xavi. Dia meninggalkan klub tersebut setelah musim 2023/2024.

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Xavi memiliki alasan khusus untuk menerima tantangan bersama Belanda.

Dia mengaku memiliki kedekatan dengan filosofi sepak bola Negeri Kincir Angin yang banyak memengaruhi perjalanan kariernya sejak masih menjadi pemain muda di akademi Barcelona.

Legenda Barcelona Xavi Hernandez resmi menjadi pelatih Belanda hingga 2030. Ia dituntut membangkitkan Oranje setelah tersingkir mengejutkan di Piala Dunia 2026.
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TAGS   xavi hernandez timnas belanda pelatih timnas belanda xavi

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