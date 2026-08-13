Alasan Xavi Hernandez Mau jadi Pelatih Timnas Belanda

jateng.jpnn.com, BELANDA - Xavi Hernandez akhirnya kembali ke pinggir lapangan. Legenda Barcelona tersebut dipercaya memimpin tim nasional Belanda hingga Piala Dunia 2030.

Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) mengumumkan penunjukan Xavi sebagai pelatih kepala tim nasional putra pada Kamis.

Mantan gelandang timnas Spanyol itu menggantikan Ronald Koeman yang memilih mundur setelah Belanda mendapatkan hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026.

“Xavi Hernandez telah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru tim nasional putra Belanda. Xavi telah menyepakati kontrak hingga Piala Dunia 2030,” tulis KNVB dalam pernyataan resminya, Kamis (13/8).

Penunjukan tersebut sekaligus menandai kembalinya Xavi ke dunia kepelatihan setelah sekitar dua tahun tidak menangani klub.

Barcelona menjadi tim terakhir yang dilatih Xavi. Dia meninggalkan klub tersebut setelah musim 2023/2024.

Xavi memiliki alasan khusus untuk menerima tantangan bersama Belanda.

Dia mengaku memiliki kedekatan dengan filosofi sepak bola Negeri Kincir Angin yang banyak memengaruhi perjalanan kariernya sejak masih menjadi pemain muda di akademi Barcelona.