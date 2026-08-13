Enzo Fernandez Jadi Rebutan, Chelsea Desak Man City Segera Bergerak

jateng.jpnn.com, LONDON - Chelsea mulai mengambil sikap tegas terkait masa depan Enzo Fernandez di tengah ketertarikan Manchester City.

The Blues menetapkan harga sekitar £120 juta atau sekitar Rp2,6 triliun untuk gelandang asal Argentina tersebut.

Tidak hanya memasang harga tinggi, Chelsea juga memberikan tenggat kepada Manchester City. Klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu diminta mengajukan tawaran paling lambat Jumat (14/8) pukul 17.00 waktu Inggris jika ingin mendapatkan Fernandez pada bursa transfer musim panas ini.

Jika tidak ada tawaran sesuai permintaan tersebut, Chelsea tidak berniat menjual pemain berusia 25 tahun itu pada bursa transfer kali ini.

Fernandez masih memiliki kontrak panjang bersama Chelsea. Kondisi tersebut membuat posisi klub London itu cukup kuat dalam menentukan harga jual sang gelandang.

Ketertarikan Manchester City terhadap Fernandez tidak terlepas dari hubungan sang pemain dengan Enzo Maresca.

Maresca sebelumnya merupakan pelatih Chelsea dan memiliki hubungan dekat dengan Fernandez. Kini, Maresca menjadi bagian dari Manchester City setelah meninggalkan Chelsea.

Situasi transfer tersebut semakin menarik setelah Barcelona mencoba mendatangkan Rodri dari Manchester City.