Ferran Torres Dikabarkan Segera Gabung PSG

jateng.jpnn.com, BARCELONA - Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan telah mencapai kesepakatan transfer penyerang timnas Spanyol Ferran Torres.

Kesepakatan tersebut tercapai setelah kedua klub menjalani negosiasi selama beberapa pekan.

Laporan Diario Sport menyebut transfer Ferran Torres ke PSG telah rampung. Pemain yang mencetak gol di final Piala Dunia 2026 itu kini tinggal menjalani rangkaian proses kepindahan ke klub juara bertahan Liga Champions tersebut.

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, PSG membayar biaya transfer tetap sebesar 48,5 juta euro atau sekitar Rp900 miliar untuk mendapatkan Ferran Torres.

Penyerang kelahiran Valencia itu disebut akan menandatangani kontrak hingga 2031.

Torres dijadwalkan terbang ke Paris dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis.

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Setelah proses tersebut rampung, Torres akan menandatangani kontrak dan langsung bergabung dengan skuad PSG yang diasuh Luis Enrique.

Kepindahan tersebut menjadi akhir perjalanan Ferran Torres bersama Barcelona. Klub asal Catalan itu sebelumnya sempat menolak tawaran awal PSG.