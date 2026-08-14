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FIFA ASEAN Cup 2026 Kurang Menarik untuk India, Lebih Memilih Lawan Brasil

Jumat, 14 Agustus 2026 – 10:25 WIB
FIFA ASEAN Cup 2026 Kurang Menarik untuk India, Lebih Memilih Lawan Brasil - JPNN.com Jateng
Timnas India mundur dari FIFA Asean Cup 2026. Foto: KARIM JAAFAR/AFP.

jateng.jpnn.com - Timnas India dipastikan tidak akan ambil bagian dalam FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Indonesia.

India memilih melewatkan turnamen tersebut demi menghadapi Brasil dalam laga persahabatan yang dijadwalkan berlangsung di kandang sendiri.

Ketua Federasi Sepak Bola India (AIFF) Kalyan Chaubey mengatakan keputusan itu diambil karena jadwal FIFA ASEAN Cup bertepatan dengan pertandingan melawan Brasil.

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"Kami tidak dapat berpartisipasi di FIFA ASEAN Cup karena komitmen kami dengan Federasi Sepak Bola Brasil," kata Chaubey, Jumat (14/8).

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 24 September di Jakarta dan Bandung.

India sebelumnya masuk sebagai salah satu tim undangan dari luar kawasan Asia Tenggara. Mereka tergabung di Grup bersama tuan rumah Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

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Juara grup akan melaju ke final Divisi 1 yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober.

Masalahnya, tanggal tersebut bertepatan dengan agenda India menghadapi Brasil dalam pertandingan persahabatan di Kolkata.

Timnas India dipastikan tidak akan ambil bagian dalam FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar di Indonesia.
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TAGS   fifa asean cup 2026 india brasil fifa asean cup

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