Nasib Tijjani Reijnders di Man City Dipertanyakan, Klub Arab Saudi Siap Menampung

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Masa depan Tijjani Reijnders bersama Manchester City mulai menjadi tanda tanya.

Gelandang timnas Belanda berdarah Indonesia itu disebut masuk daftar pemain yang berpotensi dilepas The Citizens pada bursa transfer musim panas ini.

Menariknya, Reijnders baru satu musim berseragam Manchester City setelah didatangkan dari AC Milan pada musim panas 2025.

Klub Arab Saudi Al Qadsiah disebut menjadi tim yang paling serius mengejar tanda tangan pemain berusia 27 tahun tersebut.

The Athletic melaporkan negosiasi antara Manchester City dan Al Qadsiah telah memasuki tahap lanjutan.

Pembicaraan juga berlangsung antara pihak klub Arab Saudi tersebut dengan Reijnders.

"Pembicaraan di antara kedua klub dan antara Al Qadsiah dengan si pemain sedang berlangsung," tulis The Athletic.

Ada optimisme kesepakatan dapat tercapai dalam beberapa hari ke depan.