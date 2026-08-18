Manchester United Tutup Pintu untuk Bruno Fernandes, Tawaran Rp1 Triliun Tak Akan Mengubah Sikap Klub

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United tidak ingin kehilangan Bruno Fernandes pada bursa transfer musim panas 2026.

Klub berjuluk Setan Merah itu menegaskan tidak akan menjual kaptennya meski mendapat tawaran bernilai besar dari klub lain.

Dilansir BBC pada Senin (17/8), Manchester United berencana menolak setiap tawaran yang masuk untuk Fernandes hingga bursa transfer musim panas ditutup bulan depan.

Sikap tersebut menunjukkan MU tidak berniat melepas gelandang asal Portugal itu, berapa pun nilai yang ditawarkan.

Galatasaray menjadi salah satu klub yang dikabarkan serius memburu Fernandes. Juventus dan AC Milan juga disebut tengah mencari cara untuk membujuk Manchester United melepas pemain berusia 31 tahun tersebut.

BBC Sport sebelumnya melaporkan Galatasaray sedang menyiapkan proposal dengan nilai akhir mencapai 50 juta euro atau sekitar Rp1 triliun.

Namun, tawaran tersebut diyakini tidak akan mengubah pendirian Manchester United.

Sumber internal klub menegaskan MU tetap ingin mempertahankan Bruno Fernandes. Hingga kini, belum ada proposal resmi yang diajukan untuk sang kapten.