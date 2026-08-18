Harry Kane Tak Cemas soal Masa Depannya di Bayern Muenchen

jateng.jpnn.com, MUENCHEN - Harry Kane tidak terlalu memikirkan masa depannya bersama Bayern Muenchen meski kontraknya tinggal menyisakan satu tahun.

Penyerang Timnas Inggris itu mengaku pembicaraan mengenai kontrak baru bersama Bayern Muenchen akan segera dilakukan. Namun, kedua pihak disebut masih santai menghadapi situasi tersebut.

“Saya hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak saya, jadi sekarang adalah waktunya membicarakannya. Kami akan membicarakannya pekan depan atau pekan berikutnya. Kedua pihak sangat santai,” kata Kane, dikutip dari AZ yang dilansir beIN Sports, Senin (17/8).

Kane kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Bayern.

Meski negosiasi perpanjangan belum dimulai secara serius, kesepakatan baru bagi striker berusia 33 tahun tersebut diperkirakan hanya tinggal menunggu waktu.

Bayern tentu memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Kane. Sejak bergabung dari Tottenham Hotspur pada 2023, Kane langsung menjelma menjadi mesin gol Bayern.

Dalam tiga musim pertamanya di Muenchen, dia telah mencetak 146 gol dan menyumbang 31 assist dari 147 penampilan di berbagai kompetisi.

Produktivitas tersebut membuat Kane menjadi salah satu pemain paling menentukan bagi Bayern.