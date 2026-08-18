Calvin Verdonk Berpeluang Jadi Pemain Indonesia Pertama di Liga Champions
jateng.jpnn.com, PRANCIS - Calvin Verdonk berpeluang mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di kompetisi elite Eropa.
Klubnya, LOSC Lille, menyebut bek Timnas Indonesia tersebut bakal menjadi pemain asal Indonesia pertama yang tampil di fase utama Liga Champions (UCL).
“Pesepak bola asal Indonesia pertama yang akan tampil di fase grup UCL. Sejarah,” tulis Lille melalui akun media sosial mereka, Senin (17/8).
Verdonk resmi bergabung dengan Lille pada September 2025. Bek berusia 29 tahun itu kemudian menjadi bagian dari skuad yang mengantarkan klub Prancis tersebut finis di posisi ketiga Ligue 1 2025/26.
Hasil tersebut membuat Lille berhak lolos langsung ke fase liga Liga Champions 2026/27.
Jika dimainkan, Verdonk akan mencatatkan sejarah sebagai pemain yang telah berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) ketika tampil di fase utama kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut.
Pada musim lalu, Verdonk tampil dalam 18 pertandingan Ligue 1 dengan total 786 menit bermain.
Kontribusinya menjadi bagian dari perjalanan Lille mengamankan posisi tiga besar sekaligus tiket menuju Liga Champions.
LOSC Lille menyebut Calvin Verdonk bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di fase utama Liga Champions setelah membawa klub finis ketiga Ligue 1.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News