Barcelona Datangkan Rodri dari Manchester City, Dikontrak hingga 2030

jateng.jpnn.com, BARCELONA - Barcelona mendapatkan gelandang Manchester City Rodri pada bursa transfer musim panas 2026.

Barcelona mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk transfer permanen gelandang asal Spanyol tersebut.

Rodri akan menjadi bagian dari skuad Barcelona dengan kontrak hingga 30 Juni 2030.

Kedatangan pemain berusia 30 tahun itu menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini tengah Barcelona. Pengalaman dan kualitas Rodri diharapkan mampu memperkuat keseimbangan permainan klub Catalan tersebut.

Menurut sejumlah laporan, Barcelona harus mengeluarkan biaya transfer mencapai 60 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun untuk memboyong Rodri dari Manchester City.

Nilai tersebut belum termasuk berbagai tambahan dalam kesepakatan transfer dan kontrak yang dikabarkan mencapai 15 juta euro atau sekitar Rp310 miliar.

Dengan demikian, total nilai kesepakatan berpotensi mencapai 75 juta euro atau sekitar Rp1,5 triliun.

Rodri sebelumnya menjadi salah satu pemain terpenting Manchester City sejak didatangkan dari Atletico Madrid pada musim panas 2019.