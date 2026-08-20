Di Mata Igor Tolic, Persib Bandung Masih Belum Sempurna

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menutup pemusatan latihan di Bali dengan hasil positif setelah menjuarai Dewata Challenge Series 2026.

Pangeran Biru memastikan trofi tersebut setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3-2 dalam pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8) malam.

Meski berhasil menjadi juara, pelatih Persib Bandung Igor Tolic belum sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya.

Pelatih asal Kroasia itu menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi sebelum Persib menghadapi kompetisi resmi musim 2026/2027.

“Ini belum sempurna. Namun, para pemain sudah melakukan hal-hal yang sesuai dan di posisi yang benar. Dan, ketika semuanya sudah klik, hasil yang diinginkan akan tiba,” kata Tolic, Kamis (20/8).

Menurut Tolic, Persib masih membutuhkan proses untuk menemukan permainan terbaiknya.

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Namun, ada satu hal yang membuatnya cukup puas, yakni mental para pemain yang tidak mudah menyerah.

Hal tersebut terlihat ketika Persib mampu bangkit setelah lebih dulu tertinggal dari Bali United.